Сирийский боевик, сражающийся на стороне ПНС, заблудился в Ливии

Турция продолжает поставлять сирийских боевиков на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — один из них заблудился в жилом районе Салах ад-Дин.

Африканское издание Аfrigate News опубликовало в своем аккаунте в Twitter видео, в описании к которому отмечается, что наемник заблудился в городе, а местные жители пытаются объяснить ему дорогу.

«Свидетель: Сирийский наемник следует за войсками ПНС Ливии, прокладывая путь и входя в жилой район в Салах-эд-Дине, к югу от Триполи», — говорится в сообщении редакции.

Сведения о том, что Турция перебрасывает сирийских боевиков в Ливию, начали появляться с апреля 2019 года, после того как Ливийская национальная армия (ЛНА) приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама». Отряды джихадистов направлялись в Триполи и Мисурату, чтобы усилить вооруженные группировки Правительства национального согласия.

О прибытии в Мисурату сирийских боевиков из Стамбула рассказывал полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, которого в октябре 2019 года взяли в плен военнослужащие Ливийской национальной армии. Федеральное агентство новостей публиковало перевод видеозаписи с его допросом, которая появилась в арабских СМИ.

По словам пленного, из Стамбула в Мисурату сирийских боевиков вместе с турецким вооружением и бронетехникой переправляли на нескольких кораблях. Халифа даже называет имя одного из командиров сирийских джихадистов — Джамиль Шахади ас-Салех.

Абд аль-Кауи Халифа в ходе допроса называет и искаженное название корабля Matilde A, который занимался доставкой сирийских боевиков в Ливию. По данным онлайн-сервисов по отслеживанию морского трафика, контейнеровоз прибыл в Мисурату 1 сентября 2019 года, а третьего числа зашел в порт Триполи.

Развертывание боевиков проходило под неусыпным контролем турецких самолетов ДРЛО. 9 сентября Boeing E-7T «Wedgetail» (13-002), самолет ДРЛО, вылетевший c авиабазы Конья в центральной Турции совершил миссию по наблюдению над центральным Средиземным морем у побережья Ливии.

11 сентября такую же миссию совершил турецкий военный самолет Boeing E-7T, вылетевший с той же базы. Аналогичную миссию 13 сентября совершил такой же самолет турецких ВВС Boeing E-7T (13-003).

Более подробно ознакомиться с вмешательством Турции во внутренние дела Ливии и переброске партий оружия и сирийских боевиков на сторону ПНС вы сможете ознакомиться в расследовании ФАН.