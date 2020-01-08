Актер из «Вторжения» поделился мыслями о кинокартине

Москва, 8 января. Сюжетной подоплекой фантастического фильма «Вторжение» является чистое чувство любви. Такое мнение выразил российский актер театра и кино Риналь Мухаметов, сыгравший роль пришельца Хэкона в картине Федора Бондарчука.

Он отметил, что блокбастер с выдающимися компьютерными спецэффектами — глубоко эмоциональное полотно. Он объяснил, что его киношный герой — это единственный персонаж, который способен на чистую и откровенную любовь, передает Пятый канал.

«Мы не знаем, что такое любовь, потому что все уже настолько сами с себя скинули эту ответственность за человека. Нам настолько друг на друга наплевать», — высказался знаменитость.

Ранее сообщалось, что российский актер и режиссер Федор Бондарчук представил свой новый фильм «Вторжение», являющийся, по сути, продолжением его предыдущей картины — «Притяжение». Кинообозреватель Егор Холмогоров заявил, что во «Вторжении» режиссер исправлены почти все главные ошибки приквела, передает Царьград.