Либералы негодуют, что законы России привели в соответствие западным стандартам

Редакция «Медузы» попробовала подвести итоги десятилетия в правовом поле России и составила список основных изменений в законах, которые предельно ужесточили, по мнению авторов. Список оказался довольно внушительный, но значимый — по каждому поводу в обществе вели масштабные дискуссии.

Но если всмотреться в так пугающие «Медузу» изменения, все оказывается очень интересно: многие законы привели в соответствие с западными аналогами, что, по идее, должно лишь радовать прозападных журналистов, базирующихся в Латвии.

Не отдают детей в Америку

Первым пунктом стал запрет на усыновление детей из России американцами — одна из основных статей закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», или «закона Димы Яковлева», подписанного в декабре 2012 года.

Его назвали так по имени мальчика, усыновленного американской парой в Псковской области и погибшего в 2008 году в неполные два года в приемной семье в США, потому что усыновитель Майлс Харрисон оставил его на девять часов в закрытом автомобиле, так как «забыл о том, что его надо везти в детский сад», но Харрисона оправдал американский суд.

Случай чудовищный, им занялся в том числе СК РФ. По итогам расследования в 2012 году выяснилось, что сама процедура усыновления прошла с нарушениями — подпись об отказе от опекунства, якобы оставленная бабушкой мальчика, оказалась поддельной: родным бабушке и дедушке ребенка отказали в усыновлении. Трагедия вскрыла несколько других похожих случаев, когда дети из России гибли или калечились в семьях иностранных усыновителей.

Закон активно политизировали — его называли «наказанием» для всех больных российских детей-сирот и «законом подлецов», выводя людей на митинги, под этим же предлогом требовали распустить и Госдуму созыва 2011 года.

Обсуждение развило миф, будто бы американцы усыновляли только нездоровых детей, у которых здесь не было шанса попасть в семью. На самом деле таковых было лишь 10% от всех усыновленных в США. Ужасающие прогнозы о навсегда брошенных в детдомах сиротах, которые предрекали оппозиционеры, также не сбылись: уже в 2013 году российские семьи усыновили 62 973 ребенка, что на 1 545 человек больше, чем в 2012 году. Во многом это произошло потому, что на волне дискуссии об усыновлении общество и государство стали обращать больше внимания на сирот.

Надо заметить, что мораторий на усыновление детей иностранцами действует во многих странах мира, включая благополучные Австралию и Канаду, а в абсолютном большинстве стран граждане имеют приоритетные права усыновить ребенка по отношению к иностранцам.

Разгоняют и не пускают

Отдельными пунктами «Медуза» выделила ужесточение закона о несогласованных акциях. Авторов тревожит, что нельзя призывать выходить несовершеннолетних.

Стоит напомнить, что уголовным преступлением назвали не сами несогласованные акции, а противодействие полиции. Если вспомнить реалии США и стран ЕС, там эта норма давно действует, а разгоняют акции гораздо жестче. Агрессивно протестующие на европейских и американских улицах получают резиновые пули и слезоточивый газ, что в России не использовали никогда, а любая попытка ударить полицейского или что-то в него кинуть означает судебный процесс и, скорее всего, тюремный срок, что показал опыт Каталонии, Шарлотсвилла и Парижа.

Но авторы «Медузы» об этом деликатно умалчивают. Что касается несовершеннолетних — вовлечение их в ситуацию угрозы жизни и здоровью взрослыми преследуют в Европе и США, а уличный протест — априори одна из таких ситуаций.

И сразу вслед за этим — запрет быть избранным для судимых по тяжким и особо тяжким преступлениям, который задел лично Алексея Навального после дела о мошенничестве в «Кировлесе».

Это даже сложно комментировать с позиции международного опыта — мало где избиратель готов отдать голос за человека, который недавно был признан виновным в мошенничестве, крупном хищении и тем более в насильственном преступлении. Особенно с привязкой к США, где в некоторых штатах люди с непогашенной судимостью за какие угодно преступления лишаются даже пассивного избирательного права.

Не сообщил про планируемый теракт — в тюрьму

Напоследок отметим пункт об уголовном наказании о несообщении о подготовке к преступлению, которое ввели в 2016 году. Он входил в так называемый «пакет Яровой», который также широко обсуждали.

Справедливости ради, «Медуза» предложила читателям полный перечень преступлений, о которых теперь под страхом уголовного преследования нельзя молчать никому, кроме супругов и ближайших родственников, и так все становится понятнее.

Закон, как и весь «пакет Яровой», разделил общество на два лагеря, как и вопрос усыновления детей американцами тремя годами ранее. Авторов обвиняли в поощрении доносительства, нарушениях конституционного права на неприкосновенность частной жизни и пугали новым 1937 годом. Первым осужденным по закону в январе 2017 года стал Асхаб Хизриев, не сообщивший о знакомом, проходившем подготовку в лагере террористов в Ираке и намеревавшемся примкнуть к ним в Сирии, а последней, кому предъявили такое обвинение, — жительница Волгоградской области, которая не сообщила о подруге, входящей в некое незаконное вооруженное формирование, это было 12 декабря 2019 года.

Сторонники проекта справедливо замечали, что, если гражданин знает, но не сообщает о планировании теракта и любом другом преступлении из списка, он становится соучастником страшных событий и закон, по сути, напоминает о мере ответственности каждого взрослого человека за благополучие общества.

В тех же США преследуют за несообщение о любых готовящихся преступлениях из перечня федерального законодательства. Об этом говорится прямо в параграфе 4 части 1 раздела 18 Уголовного кодекса США: «Кто-либо, имея сведения о совершенном преступлении, подсудном федеральным судам США, скрывает и не предпринимает каких-либо действий по незамедлительному сообщению имеющихся сведений судье или другим лицам из числа гражданских или военных властей США, наказывается штрафом или тюремным заключением на срок до трех лет либо и то и другое».

В Германии тоже существует статья «Недонесение о запланированных наказуемых деяниях», и перечень очень похож на российский: терроризм, подготовка переворота, тяжкие преступления против жизни. Под действие попадают и близкие родственники, если они не намеревались удержать потенциального преступника.

Правовые итоги второго десятилетия нового века получаются в версии журналистов довольно печальными: свободы все меньше, ограничений все больше. Но внимательный взгляд говорит, что все далеко не так ужасно и несправедливо.