Военные Ирана считают, что беспилотник США атаковал ракетой украинский Boeing по ошибке

Тегеран, 8 января. Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) мог быть уничтожен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), принадлежащим США. Американцы могли перепутать гражданский борт с самолетом правительства Ирана, который был их целью в связи с ночным нападением на военные базы. Об этом сообщает портал Live Report со ссылкой на источник среди иранских военных.

Boeing-737 разбился спустя несколько минут после вылета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщает иранский телеканал Press TV, на борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в результате катастрофы все погибли. По сообщению украинских СМИ, больше всего на борту было пассажиров из Канады — 73 человека, из Ирана — 71, Швеции — 8, Афганистана — 6, Германии — 4, Британии — 3. Также на борту находилось 2 украинца и около 13 членов экипажа с Украины.

В Иране уже заявили, что, скорее всего, причиной крушения стали технические неполадки. Однако источник среди иранских военных заявил, что самолет мог быть сбит американским дроном.

«США должны были уничтожить наш правительственный самолет с лицами, отвечающими за нападение на их базы. Но по ошибке был сбит обычный гражданский лайнер. Эту версию мы считаем основной. Тем более что перед падением самолета недалеко был обнаружен БПЛА MQ-1 Predator, который сейчас состоит на вооружении только у США. Когда будут доказательства этой версии, она будет озвучена руководством страны», — рассказал источник.

По его словам, США начали охоту на все руководство Ирана, включая руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сотрудников Министерства обороны страны и МИД.

Пентагон 29 декабря нанес удар по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии. В военном ведомстве США пояснили, что это ответ на «нападения» шиитов на иракскую базу, расположенную возле Киркука, где погиб гражданин США. После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Ираке. 3 января США сообщило о спецоперации, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», потому что якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщал, что подготовил 13 вариантов ответа на убийство генерала Сулеймани.