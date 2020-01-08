Малькевич увидел связь между крушением украинского Boeing и военным конфликтом Ирана с США

Украина уже второй раз подставляет гражданские самолеты под военные конфликты. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Кружение украинского Boeing

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана в среду, 8 января, рано утром. Он летел в Киев. На борту потерпевшего крушение лайнера находились около 180 человек, все они погибли. Два пассажира — граждане Украины, включая экипаж. Остальные — граждане Ирана (82), Канады (63), Швеции (10), Афганистана (4), а также Германии и Великобритании (по 3 человека).

Александр Малькевич, комментируя крушение украинского самолета, напомнил хронологию произошедшего:

00:11 UTC: Пентагон официально заявляет о ракетной атаке на свои базы в Ираке.

00:14 UTC: Иран объявляет вторую волну воздушной атаки.

01:08 UTC: Иран поднимает в воздух бомбардировщики.

01:42 UTC: Федеральное агентство авиации США выпускает экстренное уведомление о закрытии неба над Ираком, Ираном и Персидским заливом для гражданской авиации.

02.38 UTC: Из аэропорта Тегерана вылетает борт гражданской авиации, принадлежащий Украине.

02.44 UTC: Наземные службы получают последний сигнал от украинского самолета.

«Не только власти США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком. Росавиация рекомендует авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков для безопасности. Air France свернула полеты сама», — пояснил Александр Малькевич.

Заметим, что, согласно flightradar24, воздушное пространство над Ираном не закрыто. В небе над страной, помимо иранских самолетов, были замечены самолеты Турции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Чехии.

Военный конфликт

Малькевич напомнил, что основная версия — «пожар двигателя сразу после взлета». Вылет самолета откладывался более чем на час из-за проблем с двигателем. Но лишнее время простоя самолета в аэропорту — лишние деньги, потерянные авиакомпанией, заметил собеседник ФАН.

«Кстати, это же было и причиной трагедии с малайзийским Boeing в 2014 году. Да-да, я о катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН-17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Рейс выполняла компания-банкрот «Malaysian Airlines». Совсем недавно независимые голландские журналисты передали мне материалы об этом; это просто бомба! Скоро начну рассказывать... Тем более, что 9 марта этого года стартует «суд» в Амстердаме, прямо в аэропорту Схипхол, который задуман ни много ни мало как суд над Россией, как крупная политическая акция с большим пропагандистским зарядом. Это повод для новых мер, для будущих санкций и так далее. Тема понятна: «Россия уничтожила тот самолет»; хотя расследование голландцев показывает совсем иное», — рассказал Александр Малькевич.

Собеседник ФАН также напомнил, что 3 июля 1988 года Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал рейс IR655 по маршруту Тегеран-Дубай. Но, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера ВМС США «Vincennes». Погибли все находившиеся на борту самолета 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира (в том числе 65 детей).

Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана. Американское правительство заявило, что авиалайнер Iran Air по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана. Выразив сожаление относительно гибели людей и назвав произошедшее ужасной человеческой трагедией, правительство США тем не менее официально не признало вину и не принесло извинений за случившееся.

«Еще раз: крейсер США был в водах Ирана! И даже не столь важно, за какой самолет он принял летящий объект! Основной вопрос: а что, военные корабли могут спокойно заходить, скажем так, на территорию суверенных государств?» — добавил Александр Малькевич.

Журналист обратил внимание, что Украина уже второй раз подставляет гражданские самолеты под военные конфликты. По его словам, в ситуации реального военного конфликта самое малое, что должны были сделать в компании МАУ — задержать самолет.