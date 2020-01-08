Озвучена версия авиакатастрофы украинского самолета в Иране. События дня. ФАН-ТВ

176 человек погибли при крушении Boeing в Тегеране Причиной крушения Boeing 737 в Тегеране могло стать возгорание двигателя. Такую версию иранским СМИ озвучили в аэропорту Имама Хомейни, где и произошла трагедия. Ждут проверки и другие версии катастрофы — атака американских ПВО или даже намеренное отключение американцами управляющих систем «Боинга». По предварительным данным, 176 человек, то есть все, кто находился на борту воздушного судна, погибли. Напомним, что лайнер «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс из Тегерана в Киев, однако начал падать почти сразу после взлета. Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех ждать официальной информации и уже выразил соболезнования семьям жертв. Среди них было как минимум 11 украинцев, в том числе девять членов экипажа. При этом большая часть погибших, как сообщают СМИ, это граждане Ирана и Канады. В общей сложности на борту находились представители семи государств — россиян в их числе не оказалось.

СМИ сообщили об итогах удара Ирана по базам США В ходе ответной атаки иранских войск по американским военным базам в Ираке не менее 80 военнослужащих погибли. Об этом рассказало иранское агентство Press TV. Бомбардировка пришлась по американским объектам в Эрбиле и Айн-аль-Асаде — это уже подтвердил и Пентагон, но о погибших пока ничего не сообщал. Вот и президент США Дональд Трамп лишь заявил, что оценка ущерба еще не закончена. Напомним, что атака Ирана по военным США стала ответом на такие же действия Штатов 3 января. Тогда в Багдаде погиб высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Впрочем, это стало далеко не последней трагедией: накануне в городе Керман, где должны были похоронить военачальника, собрались десятки тысяч граждан, и это вызвало массовую давку. По последним данным, погибли 56 человек и более 200 пострадали. Траурную церемонию по Сулеймани в итоге пришлось отложить.

Путин прибыл в Стамбул на открытие «Турецкого потока» «Турецкий поток» готовится «хлынуть» в юго-восточную Европу. Сегодня, 8 января, в Стамбуле пройдет церемония открытия газопровода. По этому случаю в город уже прибыл российский президент Владимир Путин. Он, на пару с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, примет участие в запуске проекта. Напомним, что газопровод из России в Турцию состоит из двух ниток — мощность каждой из них составляет почти по 16 млрд м³ в год. Первая обеспечит голубым топливом непосредственно саму Турцию, а вторая — жителей других стран юго-восточной Европы. Еще до официального запуска поставки с «Турецкого потока» стали принимать Болгария, Греция и Северная Македония. В дальнейшем этот список будет только расширяться.