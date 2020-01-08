Путин выразил соболезнования Зеленскому после крушения самолета МАУ в Иране

Москва, 8 января. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования главе Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном.

«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сообщалось ранее, самолет украинской авиакомпании МАУ разбился 8 января рано недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни. Boeig направлялся в Киев. На борту самолета, по последним данным, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все они погибли.

Тегеран и Киев считают, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, отвергая версию теракта. В МАУ заявили, что самолет был исправен, 6 января прошел техосмотр. Ошибки пилотов, по мнению перевозчика, также быть не могло.