Лондон, 8 января. Принц Гарри и Меган Маркл не приехали на праздник супруги принца Уильяма — герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. 9 января Кейт Миддлтон будет праздновать день рождения, но, по традиции, она устроила праздник раньше.

Сначала принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили воскресную службу в Сандрингемской церкви. Туда же съехались и некоторые друзья герцогов Кембриджских. После вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества. По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон. Пользователи в Сети решили, что таким образом Маркл и принц Гарри буквально «плюнули в лицо» будущей королевской чете.

Ранее герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поздравила подданных королевства с Рождеством и показала необычное черно-белое фото своих детей. Соответствующий пост опубликован в официальном Instagram-аккаунте Кингисеппского дворца.

Миддлтон, которая мечтала в юности стать фотографом, нередко снимает официальные мероприятия. На новом черно-белом снимке можно заметить принца Уильяма, целующего полуторагодовалого сына Луи. Рядом с отцом стоит дочь Шарлотта, а шестилетний Джордж запечатлен в садовом кресле.

В подписи к фото 37-летняя герцогиня Кембриджская написала, что снимок сделан в начале 2019 года в поместье Анмер-холл в Норфолке, которое презентовала семье королева Елизавета II. Рядом с поместьем расположена резиденция Сангдрингем, в которой королева Великобритании по традиции собирает большую семью на Рождество.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри в этом году решили отметить рождественские праздники в Соединенных Штатах. Возлюбленные вместе с сыном Арчи направились в небольшое путешествие, чем вызвали возмущение британцев.

Ранее фотография королевы Елизаветы II, сделанная в Зеленой гостиной во время записи традиционного Рождественского послания, разместил в социальной сети Букингемский дворец. Елизавета II сидит в одиночестве за столом, на котором расставлены фотографии ее семьи.