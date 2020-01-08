Президент Ирана пригрозил «отрезать ноги» США на Ближнем Востоке

Тегеран, 8 января. Президент Ирана Хасан Роухани сравнил убийство в ходе так называемой спецоперации Пентагона командующего иранским спецподразделением «Кудс» Касема Сулеймани с потерей человеком руки и заверил, что не оставит это без ответа.

«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы — отрежем вам ноги в нашем регионе», — передают местные СМИ слова иранского лидера, адресованные Штатам.

Сулеймани убили 3 января в районе международного аэропорта Багдада в результате ракетного удара Пентагона. Военное ведомство США сообщало, что удар был нанесен по распоряжению президента страны Дональда Трампа. В ответ на это 8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум базам американцев, расположенным в Ираке.

Ранее дочь иранского генерала Зейнаб Сулеймани во время церемонии прощания заявила, что Трампу не стоит думать, что убийство ее отца останется без ответа. Она назвала американского президента «безумным». Зейнаб подчеркнула, что после смерти Сулеймани для США и Израиля наступил «темный день».