Муж стюардессы приехал в «Борисполь» встретить жену из Ирана и узнал о крушении самолета

Киев, 8 января. Муж одной из стюардессы, находившейся на борту разбившегося в Иране самолета, приехал в киевский аэропорт «Борисполь» встретить жену и узнал о крушении самолета от журналистов.

После прямого включения с места крушения лайнера из Ирана, мужчина заплакал. Он пытался связаться с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины», но не смог получить никакую официальную информацию. Позже в аэропорту был проведен брифинг для СМИ, а на странице МАУ в Facebook были опубликованы данные о крушении Boeing. Мужчина отказался общаться с журналистами и называть свое имя. В кратком комментарии РИА Новости он рассказал только, что приехал встретить супругу, которая работает бортпроводницей.

В связи с авиакатастрофой в Иране при Совете национальной безопасности и обороны Украины был создан оперативный штаб. По уточненным данным, на борту самолета находилось 179 человек. Никто из них не выжил.

Иранская и украинская стороны отвергают версию теракта. Приоритетной пока является версия о технической неисправности двигателя. По предварительной информации, он загорелся в воздухе, когда самолет был на высоте 2400 метров. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении.

