Мокрый снег и дождь придут в московский регион 9 января

Москва, 8 января. Первый рабочий день 2020 года будет снежным и дождливым для жителей Москвы и Подмосковья. Синоптики обещают мокрый снег днем и ночью, 9 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Погода будет соответствовать трудовой деятельности и не даст расслабиться», — сообщил Вильфанд.

Отмечается, что 9 января столбики термометров покажут отметки от 0 до +2 градусов. Скорость порывистого ветра будет достигать 12—17 м/с. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега и гололедица.

«10 января погода несколько улучшится, преимущественно без осадков. Ночные температуры от минус двух до нуля градусов, дневные — около нуля градусов», — рассказал он.

Заморозки приблизятся к столице в выходные. Ожидается понижение температуры до 5 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что из-за аномально теплой погоды Енисей вышел из берегов и подтопил несколько населенных пунктов в Красноярском крае. Местные жители говорят, что такого теплого января на их памяти еще не было, передает «Ридус».