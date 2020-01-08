Москва, 8 января. Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона. По ее словам, все, что происходит с Заворотнюк, сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов. По данным издания «Дни.ру», Саона уточнила, что люди с подобным недугом живут и 10–15 лет. Она добавила, что поклонники актрисы скоро узнают правду и артистке придется выплатить долги.

Напомним, российская актриса Анастасия Заворотнюк совершила паломничество на Святую землю в 2015 году. Послушницы монастыря пожелали артистке скорейшего выздоровления.

Сестры из Горненского женского монастыря связались с семьей Заворотнюк. Они напомнили, что в 2015 году актриса приезжала на подворья Русской Духовной Миссии в Иерусалим, молилась и подавала записочки. Сестры добавили, что молятся за здоровье Заворотнюк на Святой земле.

В Instagram-аккаунте, посвященном поддержке Заворотнюк, выразили благодарность священнослужителям за их молитвы.

«Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для нее очень ценна такая поддержка», ― говорилось в сообщении.

В августе 2019 года в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии.

В сентябре стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram появилась публикация с опровержением данной информации.