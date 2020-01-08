Пушков посоветовал США не отвечать на ракетный удар Ирана

Москва, 8 января. Член комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым. По мнению сенатора, если Вашингтон ответит Тегерану, то ракетная и сухопутная война будут почти неизбежны.

«Она (война. — Прим. ФАН) не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться», — посоветовал Пушков.

Помимо этого, он отметил сдержанную реакцию американских властей на действия Ирана, напомнив об угрозах главы вашингтонской администрации Дональда Трампа нанести удар по 52 объектам в Иране. Пушков полагает, что американский лидер в настоящее время разрывается между желанием спасти свою репутацию и нежеланием развязывать новую войну в преддверии выборов.

Ранее Пентагон во время спецоперации убил иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на это секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран подготовил 13 вариантов ответа Вашингтону.

В ночь на среду Корпус стражей Иранской революции (КСИР) заявил о старте операции возмездия. Иранские военные нанесли ракетный удар по базе «Эйн-аль-Асад» и возле аэропорта в Эрбиле. Там дислоцируется военный контингент США.