Верховный лидер Ирана заявил, что народ не одобряет присутствие США на Ближнем Востоке

Тегеран, 8 января. Народ не одобряет присутствие США на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал Верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В рамках выступления, которое транслировал телеканал Press TV, он сказал, что «народ не признает присутствие США в регионе и не одобряет его». По словам Хаменеи, Вашингтон сделал все возможное для того, чтобы разрушить регион и разделить его.

Верховный лидер Ирана неоднократно во время выступления назвал Соединенные Штаты «врагом Ирана» и добавил, что необходимо понимать планы американцев в регионе.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в разговоре с Федеральным агентством новостей отметили, что Соединенные Штаты должны оставить Ближний Восток в покое и немедленно покинуть регион. Как заметила Наталия Елисеева, американцы всегда использовали Ближний Восток как разменную монету во внешней политике. По словам Антона Бредихина, американцы окончательно заигрались на Ближнем Востоке. Они хотят показать миру, что имеют право на убийство кого угодно и где угодно, объяснил эксперт.