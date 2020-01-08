Киев, 8 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело в связи с крушением самолета в Иране, будет проведена проверка всего гражданского флота. Об этом глава Украины написал в Telegram.

Как уточнил президент, он дал поручение генеральному прокурору открыть уголовное производство относительно катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране. Украина проверит весь гражданский флот после крушения самолета в Иране.

«Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка всего гражданского флота», — написал политик.

Лайнер Boeing-737 украинского авиаперевозчика потерпел крушение рядом с аэропортом в Тегеране. Самолет, на борту которого было 180 человек, направлялся в Киев. По информации Министерства авиации Ирана, все погибли. Иранские службы спасения нашли бортовой самописец самолета в окрестностях иранской столицы, его передали правоохранительным органам страны. В издании Al-Hadath говорится, что украинский самолет мог быть случайно сбит иранскими системами противовоздушной обороны, однако официального подтверждения этому нет.

Делать поспешных выводов в связи с крушением украинского пассажирского самолета в Иране не стоит, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, в причинах катастрофы разберется следствие.