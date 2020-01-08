

Сирия, 8 января. Один из полевых командиров «Нусры» был убит на западе Алеппо. Военные объекты США в Ираке подверглись атаке иранских сил. Курдских боевиков обвиняют в освобождении 400 террористов ИГ1 в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Тахрир аш-Шам»: лишилась одного из полевых командиров во время инспектирования позиций на западе Алеппо радикалами, связанными с иностранными спецслужбами.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в освобождении 400 террористов ИГ в Хасаке.

Соединенные Штаты: подверглись атаке иранских формирований на территории Ирака.

Международная коалиция: осуществила вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (Salah_Addin) сообщает о том, что боевики бандгрупп вооруженной оппозиции, связанных с иностранными спецслужбами, проинспектировали позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 на западе провинции Алеппо. Отмечается, что проверка выявила недостатки, ввиду которых был убит один из полевых командиров возглавляющей коалицию «Тахрир аш-Шам» группировки. Напомним, ранее поступали данные о том, что исламисты незаконных бандформирований, отряды которых дислоцируются в этом районе, намереваются приступить к масштабному наступлению на позиции Сирийской арабской армии (САА). Среди прочего сообщалось о том, что «ан-Нусра» готовит отряд террористов-смертников.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том что в восточных районах провинции были замечены ВВС возглавляемой США международной коалиции. Вертолеты западного альянса осуществляют вылеты вдоль левого побережья реки Евфрат в зонах контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никаких подробностей о целях проведения патрулирования пока не поступало.

В то же время вылеты американских ВВС были зафиксированы в районах, контролируемых правительственными войсками и их союзниками. Как передает Twitter-канал (BattlefieldUpd), самолеты США наблюдались вблизи сирийско-иракской границы, вблизи которой базируются проиранские военизированные формирования.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (hamid_balog) заявил о том, что боевики курдской Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) выпустили по меньшей мере 400 террористов «Исламского государства»1, которые впоследствии направились в сторону Ирака. Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются. Напомним, курдские радикалы и прежде неоднократно освобождали пленных джихадистов террористической группировки за денежный выкуп. Кроме того, в эвакуации высокопоставленных членов ИГ не раз были замечены десантные войска международной коалиции.

Ирак

Стало известно о том, что иранские силы атаковали военные объекты американских войск, базирующихся в Ираке. Согласно информации военного источника в сети Telegram (directorate4), удары наносились баллистическими ракетами малой дальности Fateh-313. Под огнем оказалась авиабаза «Айн-Аль-Асад» в 180 километрах к северо-западу от Багдада. Кроме того, атаке подвергся опорный пункт США в районе города Эрбиль на севере Ирака. По предварительным данным иранских СМИ, были нейтрализованы около восьмидесяти и ранены более двухсот американских военнослужащих. Тем не менее министерство внутренних дел Иракского Курдистана опровергло информацию о жертвах.

Напомним, Тегеран прибег к боевым действиям против Вашингтона после налета США на район международного аэропорта столицы на прошлой неделе, в результате которого был убит глава спецназа «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.