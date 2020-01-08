Представитель посольства РФ заявил, что россиян не было на борту рухнувшего в Иране Boeing

Тегеран, 8 января. Граждан РФ, по предварительным данным, не было на борту разбившегося под Тегераном самолета, сообщил представитель посольства России в Иране Андрей Ганенко.

«Официальной информации у нас нет пока, но судя по тому, что поступает от украинских СМИ и в неофициальном порядке, и по информации, которая к нам поступает, российских граждан на борту не было», — заявил он в комментарии Пятому каналу.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 147 граждан Ирана и 32 подданных других стран. Как сообщала ранее «Газета.ру», самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни. Лайнер направлялся в Киев и должен был сесть в аэропорту «Борисполь». Иранские власти заявили, что, по предварительной версии, причиной крушения Boeing-737 стало возгорание двигателя.