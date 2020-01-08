Зариф назвал ракетный удар по базам США «законной самообороной» Ирана

Тегеран, 8 января. Ракетные удары Ирана по базам США на территории Ирака были «законной самообороной», заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Наши действия были законной самообороной, и США должны избегать их оценки, основанной на иллюзиях», — приводит ТАСС слова Зарифа.

Ранее политик написал в своем Twitter, что Тегеран завершил применение ответных мер, которые считал пропорциональными убийству Сулеймани. При этом Зариф подчеркнул, что Иран не стремится к «эскалации или войне», но будет защищать себя «от любой агрессии».

Американский президент Дональд Трамп после удара экстренно собрал совещание в Белом доме, а после откликнулся на события в Ираке, написав в Twitter: «Все хорошо!». Он добавил, что оценка ущерба от обстрела продолжается, но «пока все нормально». Руководитель американской администрации пообещал, что выступит в среду с заявлением относительно нынешнего развития событий.

Как сообщала ранее «Газета.ру», ночью 8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал две авиабазы США и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.