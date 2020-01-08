Один человек погиб в ДТП на трассе в Волгоградской области

Волгоград, 8 января. Один человек погиб и еще шестеро получили травмы в результате столкновения двух отечественных легковушек на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 89-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский в Калачевском районе. Столкнулись ВАЗ-21053 и ВАЗ-21144, передает РИА Новости.

От полученных травм на месте ДТП скончалась 90-летняя пассажирка одного из автомобилей. Водителей обоих транспортных средств, а также двух несовершеннолетних пассажиров — госпитализировали.

Ранее сообщалось, что семья из пяти человек погибла в аварии в Тюменской области. Трагедия произошла на 104 километре трассы «Курган — Тюмень», передает Пятый канал.