Президент «МАУ» заплакал на брифинге после крушения самолета в Иране

Киев, 8 января. Самолет, разбившийся в Иране 8 января, был одним из лучших в авиакомпании «Международные авиалинии Украины», заявил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в аэропорту «Борисполь».

«Это был один из лучших наших самолетов, с прекрасным, лучшим экипажем. Девять членов экипажа…», – сказал он и заплакал.

Дыхне также подчеркнул, что «воздушное судно было исправно». Ранее в МАУ сообщили, что самолет прошел проверку 6 января. После трагедии компания временно приостановила полеты в Тегеран и оказывает содействие в установлении причин произошедшего.

«Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на официальной странице МАУ в Facebook.

Уточняется, что Boeing 737-800 NG, который выполнял рейс, был получен авиакомпанией в 2016 году напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января.

В компании также подчеркнули, что «будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиавластей Украины и Ирана, представителей Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА).