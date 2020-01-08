«Шальке» предложил 15 миллионов евро за Шомуродова

Ростов-на-Дону, 8 января. Форвардом «Ростова» и сборной Узбекистана Элдором Шомуродовым активно интересуется немецкий «Шальке». Об этом сообщает портал GoSport.uz.

По информации ресурса, гельзенкирхенцы уже сделали предложение ростовчанам по узбекскому игроку.

Боссы «Шальке» оценивают нападающего сборной Узбекистана в 15 млн евро. Немцы готовы заплатить в текущем месяце 10 млн евро, а оставшиеся 5 млн — в качестве бонусов. Отмечается, что клуб Российской премьер-лиги пока не ответил на предложение.

В текущем сезоне РПЛ 24-летний футболист принял участие в 21 матче за «Ростов», записав в свой актив 10 голов и 6 голевых передач.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, «Ростов» хочет получить 10 млн евро за Шомуродова.