Багдасаров уверен, что Совбез ООН не в состоянии повлиять на конфликт между Ираном и США

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи начал реализацию анонсированного им возмездия за убийство военачальника Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани: атака по базам США в Ираке унесла жизни 80 человек. По словам члена Совета Федерации Владимира Джабарова, если конфликт продолжит нарастать, то это может привести к ядерной войне.

С этой оценкой согласен директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что в настоящее время уже запущена цепная реакция из обмена актами насилия, которую крайне сложно будет погасить.

«Это крупнейший конфликт за последнее десятилетие, — считает эксперт. — И логично было ожидать, что иранцы нанесут основной удар именно в Ираке. Позиции американцев там сейчас слабы как никогда, на военных базах от 8 до 10 тысяч военнослужащих. И если во всем этом, ко всему прочему, будет участвовать проирански настроенное ополчение «Хашд аш-Шааби» (изначально созданное для борьбы с «Исламским государством»1, террористической организацией, запрещенной в РФ. — Прим. ФАН), это может привести к изгнанию вооруженного контингента Соединенных Штатов».

По словам Багдасарова, если данный сценарий будет реализован, США потерпят самый сокрушительный провал в своей внешней политике за последние несколько десятков лет.

«Они вложили в Ирак до двух триллионов долларов, — посчитал востоковед. — А за все время там погибли тысячи американцев. Как ответят США на атаку на свои базы? Ну, очевидно, будут произведены те самые налеты на «52 объекта», как и обещал [президент США Дональд] Трамп. Надеюсь, что объектов культурного наследия среди них нет».

Собеседник ФАН считает, что следующее слово должны сказать иранские ПВО. Власти Ирана располагают четырьмя дивизионами С-300, российскими самоходными зенитными ракетными комплексами «Бук» и средствами противовоздушной обороны собственного производства.

«Если их ПВО действительно хорошо сработают и американцы не смогут обычным традиционным оружием нанести Ирану серьезный урон, то кто знает, что в голове у Трампа? Может, он действительно применит так называемые тактические ядерные боеприпасы», — сказал Багдасаров.

Эксперт не согласился со словами сенатора Джабарова, заявившего о необходимости созывать Совет Безопасности ООН, чтобы прекратить усиление напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы живем совсем в другую эпоху. Всем плевать на Совбез ООН, ООН как таковую, международные правила, еще что-то в этом роде. Это уже никому не интересно», —резюмировал востоковед.

1 Организация запрещена на территории РФ.