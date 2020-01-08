Росавиация не рекомендует самолетам РФ летать над Ираном и Ираком

Москва, 8 января. Росавиация не рекомендует авиационным перевозчикам России использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов из-за рисков для безопасности. Об этом говорится в телеграмме, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне имеющихся рисков для безопасности международных полетов не рекомендуется использовать небо над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, в том числе речь идет о транзитных полетах.

Напомним, пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ), следовавший из иранской столицы в Киев, потерпел крушение рано утром 8 января спустя две минуты после отрыва от взлетно-посадочной полосы (ВПП). По имеющимся данным, самолет успел набрать высоту в 2400 метров. Находившиеся на борту самолета МАУ пассажиры и члены экипажа погибли.

Ранее стало известно, что граждане семи стран присутствовали на борту лайнера, летевшего в украинскую столицу.

Министерство авиации Ирана заявляло, что причиной трагедии могло стать возгорание двигателя. На месте падения иранские службы спасения нашли бортовой самописец, который был передан сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время продолжаются поиски второго черного ящика.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших в катастрофе. Глава государства срочно прервал свою поездку в Оман и возвращается в Киев.