Вашингтон, 8 января. Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар». Пост он опубликовал на официальной странице проекта в социальной сети Twitter.

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2». На изображении представлены виды вымышленной планеты Пандора. Ожидается, что фильм расскажет историю о защите коренного народа Пандоры от людей, которые хотят колонизировать планету. Местным жителям будет помогать герой первого фильма Джейк Салли.

Как передает «Пятый канал», в прокат фильм «Аватар-2» выйдет в декабре 2021 года. В картине снимутся такие звезды, как Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер, Кейт Уинслет, Дэвд Тьюлис.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) January 7, 2020

Режиссер работает еще над еще тремя частями «Аватара», которые выйдут в прокат в период с 2023 по 2026 годы.

Напомним, Джеймс Кэмерон на презентации фильма «Терминатор-6» процитировал высказывание президента России Владимира Путина об искусственном интеллекте.

На презентации шестой части «Терминатора» Кэмерона спросили, что он думает о распространении искусственного интеллекта. Однако режиссер предпочел использовать в ответе высказывание российского президента.