Солдат НАТО устроил дебош в спа-центре в Таллине

Таллин, 8 января. Солдат НАТО напал на сотрудников спа-центра Elamuste Keskus в Таллине и начал агрессивно себя вести по отношению к посетителям.

Инцидент произошел в субботу ночью, пишет Delfi. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, но 27-летний солдат Североатлантического альянса ушел еще до прибытия стражей порядка. По данным представителя Департамента полиции и погранохраны Таллина, соответствующее сообщение в полицию поступило около двух часов.

Спустя некоторое время солдат вернулся в спа-центр и извинился за свое поведение. В настоящее время штаб боевой группы НАТО проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося инцидента. Официальных комментариев не было.

Ранее сообщалось, что скандально известный актер Алексей Панин устроил дебош в салоне такси и попал в больницу. В полицию поступило заявление на Панина от 32-летнего сотрудника такси «Столичной транспортной компании». По словам заявителя, актер якобы дернул за рычаг переключения передач и оторвал его. Ранее Панин привязал к батарее собственную дочь и выложил видео в своем профиле в Instagram. На кадрах видно, что актер тянет отбивающуюся дочь в слезах на кухню, попутно отчитывая ее за бардак в квартире.