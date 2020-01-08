Разбившийся в Иране украинский самолет прошел проверку 6 января

Киев, 8 января. Разбившийся в Иране украинский самолет прошел техническую проверку 6 января, заявили представители авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Вице-президент «МАУ» подчеркнул, что самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты и вероятность ошибки пилотов минимальна.

Ранее стало известно, что Boeing 737-800, разбившийся близ аэропорта столицы Ирана, был выпущен в 2016 году. По предварительным данным, причиной крушения стало возгорание двигателя. Версию теракта иранские власти и правительство Украины отвергают. По данным агентство IRNA, жертвами крушения стали 147 иранцев и 32 иностранца. На месте авиакатастрофы уже обнаружен бортовой самописец.