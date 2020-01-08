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Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Оттавой»

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Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Оттавой»

Вашингтон, 8 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной команды.

У победителей дубли оформили нападающие Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Кроме того, по шайбе в свой актив занесли Радко Гудас и Ларс Эллер.

Матч проходил на льду «Кэпитал Уан-Арены» в американской столице и закончился в пользу хозяев со счетом 6:1.

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Источник: Twitter
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