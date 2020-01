Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Оттавой»

Вашингтон, 8 января. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной команды.

Washington cruised to a 6-1 win over the Senators, their third win in a row.https://t.co/f1E38rJr8W