Чепа назвал недружественное отношение Прибалтики к России частью информационной войны США

Против России со стороны Запада идет полномасштабная информационная война. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Антироссийский курс Прибалтики

Бывший глава латвийского внешнеполитического ведомства Янис Юрканс объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики (Латвия, Эстония, Литва) в целом к Российской Федерации. По его словам, отношение Риги к Москве зависит от политики Вашингтона, и если латвийские власти пойдут на сближение с РФ, то их могут ждать американские санкции.

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так, как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2». Американцы будут править санкциями, они как полицейские. Пока доллар царствует в экономическом мире, США будут использовать этот рычаг», — рассказал Юрканс.

Он предположил, что в будущем Европейский союз, в который входит Латвия, развалится. После этого, по мнению Юрканса, произойдет «регионализация» Евросоюза. Когда это произойдет, Риге придется сделать определенный выбор, уверен бывший министр.

«После развала ЕС произойдет в какой-то мере регионализация Евросоюза. Латвии как члену ЕС надо думать — а что дальше, какой союз, с кем будем дружить и что это все для нас значит», — заключил дипломат.

Пока Прибалтика молчит

По словам Алексея Чепы, негативное отношение стран Прибалтики к Российской Федерации является частью информационной войны США. Санкции со стороны Соединенных Штатов направлены не на американские компании, которые могут взаимодействовать с Россией, а на все другие иностранные компании, в частности, на европейских партнеров Москвы.

«Мы это видим на многих примерах, включая «Северный поток — 2». США оказывали давление на экономические отношения России и Европейского союза, в том числе и со странами Прибалтики», — пояснил Алексей Чепа.

Депутат Государственной думы уверен, что такое положение дел не может в полной мере устраивать страны Прибалтики. Санкции против России оказывают на них негативное воздействие, страдает их экономика.

«Пока Прибалтика молчит. Но в какой-то момент это все может взорваться. Думаю, в итоге многие страны в будущем откажутся от опасений санкций из-за сотрудничества с Россией», — считает собеседник ФАН.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Латвии в ходе ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве не увидел проблемы в том, что в стране до сих пор существует большой процент жителей «второго сорта», и напомнил о «советской оккупации Латвии».

В свою очередь член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов выразил мнение, что попытка Запада переписать историю Второй мировой войны — это политическое оружие для того, чтобы создать негативный образ современной России. Когда на Западе говорят о том, что это Советский Союз развязал Вторую мировую войну и несет равную ответственность за эти события, — это «исторический бред».