Yankee go home! Почему США должны немедленно уйти с Ближнего Востока

Соединенные Штаты должны оставить Ближний Восток в покое и немедленно покинуть регион. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Убийство Сулеймани

Обстановка на Ближнем Востоке накаляется — убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани ожидаемо подожгло ситуацию в регионе. Как сообщает иранский телеканал Press TV, около 80 американцев погибли при ракетном обстреле авиабаз США в Ираке. При этом отмечается, что пока невозможно подтвердить точное число жертв.

Пентагон подчеркивает, что ни один американский военный не пострадал в результате обстрела со стороны Ирана.

Ранее стало известно, что подготовка убийства генерала Сулеймани продолжалась несколько месяцев. Анонимные источники рассказали американскому изданию The Washington Post, что президента Дональда Трампа уговорил на этот шаг глава Госдепартамента США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

Иран руководствовался Уставом ООН

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, нанесенный Ираном ответный ракетный удар по базам с американскими военными в Ираке являлся абсолютно ожидаемой и обоснованной акцией после совершенного США убийства командующего силами «Аль-Кудс» КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани. В данном случае Иран в полной мере руководствовался статьей 51 Устава ООН, которая дает любой стране неотъемлемое право на самооборону в случае вооруженного нападения.

«А американский удар по высокопоставленному иранскому военачальнику и сопровождающим его лицам, которые прилетели в Ирак для встречи с главой правительства этой страны, в полной мере является таким вооруженным нападением. Иран, как суверенное государство, не мог оставить без ответа такое. Стоит заметить, что действия США на Ближнем Востоке в принципе напоминают слона в посудной лавке. Пользуясь своей мощью, они регулярно полностью забывают про дипломатию, что зачастую приводит к катастрофическим последствиям для всего региона», — заключил Юрий Лямин.

США должны покинуть Ближний Восток

По словам Наталии Елисеевой, американцы всегда использовали Ближний Восток как разменную монету во внешней политике. Этот регион ими рассматривался как источник полезных ресурсов, как платформа для укрепления внешнеполитических позиций, как повод найти нового агрессора и развязать очередную войну.

«Трамп использует Иран для своей предвыборной кампании. Они пытаются устроить «маленькую победоносную войну». Но это не могло продолжаться долго, особенно после убийства Сулеймани. Терпение Ирана рано или поздно должно было лопнуть. Иран имел полное право на удар по американским базам за убийство своего генерала», — пояснила Наталия Елисеева.

Эксперт напомнила, что Соединенные Штаты не оставляют попыток раскачать регион. При этом Елисеева выразила мнение, что Вашингтон до конца не понимал, будет ли реакция Ирана на убийство Сулеймани.

«Ирак имеет право также жестко отреагировать на действия США на своей территории. Тегеран и Багдад категорически против США. Из-за американской политики страдают Иран и Ирак. И убийство Сулеймани — часть агрессивной политики Вашингтона. Американцы должны понимать: если они не покинут территорию Ближнего Востока, их базы и дальше будут находиться под ударом. Для Вашингтона сейчас лучший вариант — покинуть Ближний Восток», — уверена Наталия Елисеева.

Как отметил Антон Бредихин, американцы окончательно заигрались на Ближнем Востоке.

«Их отвратительный поступок демонстрирует всю внутреннюю паскудность Вашингтона. Они хотят показать миру, что имеют право на убийство кого угодно и где угодно. При этом убивают столь значимых лидеров, как Сулеймани, фактически второе лицо Ирана», — пояснил Антон Бредихин.

По мнению эксперта, убийство Сулеймани, произошедшее под заявления Вашингтона о выводе «в какой-то момент» войск из Ирака, — это призыв к России вступиться за угнетаемый американцами народ. Бредихин напомнил, что еще Российская империя создавала Евфратское казачье войско для стабилизации региона, а Персидского шаха охраняла казачья гвардия.

«В годы советской власти позиции по поддержке Саддама Хусейна только крепчали. У России есть опыт взаимодействия с иранцами в Сирии. Мы пользовались их военной инфраструктурой на территории Ирана. Так не пора ли создавать совместные российско-иранские формирования в Багдаде и других регионах страны? Персы сейчас нуждаются в поддержке Москвы как никогда и даже отказались от поставки нефти в Белоруссию. Пора показать новую «кузькину мать» Вашингтону», — считает Антон Бредихин.

Убийство высокопоставленного официального лица государства, входящего в ООН, стало беспрецедентным в современной истории нарушением международного права. США разрушили международные нормы, которые складывались несколько столетий — в течение XIX и XX веков.