Москва, 8 января. Россия определенно является мировой энергетической державой с точки зрения запасов нефти и газа, пишут китайские средства массовой информации.

По данным журналистов, преимущество в энергетике также добавило к числу союзников Москвы европейские страны, которые не могут обойтись без российских энергоресурсов.

Как пишет издание Sohu, Россия является крупнейшим в мире производителем нефти и достигла постсоветского рекорда по добыче черного золота. По данным издания «ПолитРоссия», в 2019 году, несмотря на ограничение добычи в рамках соглашения с ОПЕК, Россия сумела достичь постсоветского максимума, выйдя на уровень добычи нефти в 11,25 миллиона баррелей в сутки.

При этом в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 миллиона баррелей в сутки. Китайские СМИ назвали Россию энергетической сверхдержавой.

Ранее генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия «была и будет» энергетической сверхдержавой.

Фрай подчеркнул, что статус РФ как мировой энергетической сверхдержавы не зависит от того, в каком направлении развивается международная энергетика. По словам генсека, Россия обладает потенциалом по развитию новых технологий в этой области.

«Думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы не изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — отметил Фрай.

Генсек напомнил, что энергетический потенциал Российской Федерации составляют богатейшие природные ресурсы и возобновляемые источники энергии.

Напомним, МИРЭС — крупнейшая всемирная энергетическая организация, основанная в 1924 году и представляющая интересы более трех тысяч компаний, работающих в этой сфере в 94-х странах мира. Россия является соучредителем и ведущим участником Мирового энергетического совета уже более 60 лет.