Неизвестный заехал на микроавтобусе в одесский аэропорт и заявил о минировании

Одесса, 8 января. Неизвестный на автомобиле заехал на территорию одесского аэропорта и заявил, что терминал заминирован, в настоящее время мужчину задержали. Об этом сообщил в среду советник руководителя управления национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, злоумышленник на микроавтобусе заехал в воздушную гавань, протаранив шлагбаум, и заявил, что в аэропорту заложено взрывное устройство.

«В балаклаве и куртке с надписью на спине «Совесть» и начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали правоохранители, пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, проверяют саперы, задержаны рейсы», — написал Форостяк на своей странице в социальной сети Facebook.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют информацию о минировании ряда объектов в Одессе, среди них — воздушная гавань, здание городского совета и управления СБУ.

Напомним, с 2012 года украинские власти ужесточили ответственность за фейковые сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает арест на срок до шести лет, а при повторном преступлении — до восьми лет тюрьмы.