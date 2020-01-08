«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран

Киев, 8 января. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» после крушения своего пассажирского самолета в Иране приостанавливает полеты в Тегеран на неопределенный срок. Об этом заявили представители авиаперевозчика.

Кроме того, в «МАУ» сообщили, что Boeing 737-800, потерпевший крушение близ тегеранского аэропорта, был выпущен в 2016 году. В настоящее время данные о числе жертв крушения лайнера разнятся.

По данным иранского телеканала Press TV, борту находились 179 человек, в том числе 147 иранцев. По информации агентство IRNA, погибли 147 иранцев и 32 гражданина других стран. Власти Украины сообщают о 178 погибших.

В Иране заявляли, что причиной крушения воздушного судна могло стать возгорание двигателя. На месте падения иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией, экстренно прервал свою поездку в Оман и возвращается в Киев.