Глава Роскачества назвал самые качественные российские товары

Москва, 8 января. Кондитерские изделия, печенье, мороженое входят в список самых лучших российских товаров. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.

Он рассказал, какая продукция отечественного производства может конкурировать благодаря высокому качеству на мировом рынке.

«У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки», — сообщил Протасов в беседе с корреспондентом «Российской газеты».

По его словам, премиальное мясо отечественного производства уже даже экспортируется в Латинскую Америку. Глава Роскачества отметил, что качество птицы в РФ намного выше, чем в Америке или Европе. Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса, добавил собеседник издания.

«Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции», — резюмировал он.

Ранее сотрудники Роскачества дали рекомендации по выбору и покупке рыбных консервов. По словам экспертов, необходимо проверять целостность упаковки. Также важно при покупке рыбных консервов смотреть дату производства и условия хранения. Кроме того, специалисты Роскачества рекомендуют оценить условия хранения консервов, которые, как отмечается, должны находиться при температуре от 0 до 20 градусов.