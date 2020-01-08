Москва, 8 января. В российских аэропортах снова разрешили курить, соответствующий закон вступил в силу в среду, 8 января. Он опубликован на сайте правовой информации. Как говорится в тексте документа, в комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией.

Пассажиры снова смогут курить в российских аэропортах. При этом пользоваться такими помещениями разрешат не только зарегистрированным на рейс пассажирам, но и следующим транзитом.

По данным «Ура.ру», это не означает, что с 8 января в воздушных гаванях уже можно будет курить, сначала в зданиях предстоит оборудовать комнаты, которые убрали при введении антитабачного закона.

Ранее правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты. Документ был опубликован на сайте кабинета министров.

Закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом до конца этого года. Документ может вступить в силу уже с 1 января 2020 года​​​.

Авторами законопроекта о распространении антитабачного закона на электронные сигареты выступают сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков. Документ вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

«Правительство поддерживает введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы обычной табачной продукции и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких изделий», — сообщили представители кабмина.

Кабмин обращает внимание на целесообразность усиления административной ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.