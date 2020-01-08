Граждане семи стран были на борту разбившегося в Иране украинского самолета

Киев, 8 января. Практически все жертвы украинского Boeing-737, разбившегося в Иране, — граждане других стран. Об этом сообщает в среду Telegram-канал «Украина 24/7».

По неподтвержденным данным, на борту воздушного судна находилось два гражданина Украины, примерно 13 членов экипажа из этой же страны, а также 71 гражданин Ирана, 73 канадца, восемь граждан Швеции, шесть граждан Афганистана, четыре немца и три британца.

Ранее украинское посольство заявило, что версия теракта на борту воздушного судна исключена.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ), следовавший рейсом Тегеран — Киев, разбился утром 8 января через считанные минуты после вылета из иранского аэропорта. Все находившиеся на борту воздушного судна люди погибли.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее сообщил, что это 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

В Иране заявляли, что причиной авиационной катастрофы могло стать возгорание двигателя. На месте падения иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец, который был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией. Глава государства экстренно прервал свою поездку в Оман и возвращается в украинскую столицу.