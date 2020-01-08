Григорьев-Апполонов рассказал, как работал Дедом Морозом на корпоративах в 90-х

Москва, 8 января. Участник музыкальной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, как заработал первые большие деньги на заре своей карьеры.

В девяностых малоизвестный Григорьев-Апполонов и его коллега Игорь Сорин перебивались случайными заработками. В предновогоднюю пору молодым музыкантам подвернулась халтура — выступить Дедами Морозами на корпоративе в одном из столичных клубов.

По его словам, в то время они делали свои первые шаги на большой сцене, а денег не еду катастрофически не хватало. Когда выпал шанс подзаработать, «рыжий Иванушка» и Сорин сочинили веселую историю для выступления. Один из музыкантов был одет в длинный сарафан и изображал уходящего Деда Мороза, а Григорьев-Апполонов играл роль совсем юного наступающего Нового года, передает Пятый канал.

Он отметил, что за «шабашку» им заплатили по 300 долларов каждому. За окном стоял 1995 год и тогда они считали это огромными деньгами.

Популярная российская группа «Иванушки International» была создана в 1995 году. Отцом-основателем коллектива является композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Популярность и настоящая слава пришла к коллективу в конце девяностых. Красивые парни были кумирами миллионов девчонок, а их концерты собирали полные стадионы.

Напомним, что Игорь Сорин ушел из жизни в 1998 году. Певец испытывал проблемы в личной жизни.

Ранее популярный советский музыкант и исполнитель хита «Мой плот» Юрий Лоза рассказал, что к артистам на корпоративах относятся как к «свадебным генералам». Их никто не слушает, но все хотят фотографию со звездой, передает «Ридус».