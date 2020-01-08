Зеленский срочно прервал поездку в Оман из-за крушения самолета МАУ в Иране

Киев, 8 января. Президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы лайнера компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в иранской столице прервал поездку в Оман и возвращается в Киев. Об этом заявила в среду пресс-служба офиса главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев», — следует из сообщения, опубликованного в социальной сети Facebook.

Напомним, в среду утром пассажирский самолет потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта. В Министерстве авиации арабской республики сообщили, что на борту самолета находились, по предварительным данным, 167 человек и 9 членов экипажа. По другой информации, на борту судна могло находиться 177 человек.

Министерство иностранных дел Украины со ссылкой на предварительные сведения компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявило, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 5 января Зеленский со своей семьей отправился отдыхать на побережье Оманского залива. Позже пресс-служба офиса украинского лидера заявила, что Зеленский с родными за собственные деньги улетел в Оман, где, как ожидается, у него состоится ряд встреч.