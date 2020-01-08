Москва, 8 января. Заявления о возможном поиске альтернативы Минскому процессу отдаляют шансы на реинтеграцию Донбасса, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, эти попытки показывают слабость киевской власти.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск​​​.

Как пишет РИА Новости, Джабаров подчеркнул, что Киев «идет на поводу у националистов». Джабаров ответил Киеву на заявление о поиске альтернативы Минским соглашениям.

«Чем больше заявлений об уходе от исполнения «Минска-2», тем меньше шансов на реинтеграцию Донбасса», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надежды на достижение прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются.

Он напомнил, что вопрос на юго-востоке Украины не исчерпан, на линии соприкосновения по-прежнему стреляют, а блокада региона не снята. Лавров надеется на прогресс в урегулировании на Украине при Зеленском.

«Надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что имеет в виду «реализацию обязательств по разведению сил и средств сторон в трех «пилотных» районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста «формулы Штайнмайера».

Он подчеркнул, что 9 декабря в Минске стороны еще раз признали безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Контактной группой были даны рекомендации.