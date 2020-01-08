Нефть WTI стремительно дорожает на фоне иранских ударов по базам США в Ираке

Тегеран, 8 января. Нефть WTI стремительно дорожает на торгах на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

По данным на 04.08 по московскому времени цена на фьючерсы с поставкой в феврале выросли на 3,87%. Ранее котировка поднималась в цене до 4,40%.

Напомним, в ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Военные КСИР выпустили десятки ракет класса «земля — земля» по американской базе Айн аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где находится контингент армии США. Жертвами ударов, по данным СМИ, стали 80 человек.

Этот удар со стороны Ирана был ответной мерой на действия США, 3 января выпустивших ракеты по аэропорту Багдада. В результате был убит Касем Сулеймани, глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. После этого секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у Тегерана есть 13 сценариев мести США, а американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что в случае атаки на Штаты, он распорядится нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.