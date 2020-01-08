Москва, 8 января. Эксперты сообщили об опасности зарядки телефона в общественных местах. По их словам, число общественных зарядок в аэропортах, на остановках, станциях метро и в других общественных местах в России в последние годы активно растет.

Эксперты рассказали об опасности зарядки телефона в общественных местах. По словам специалистов, использовать эти USB-входы небезопасно. Эксперты подчеркнули, что через них злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в телефоне. Кроме того, после зарядки телефона в незнакомом месте на смартфоне может появиться вирус.

Как пишет РИА Новости, заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин уточнил, что в кабель для зарядки хакерами встраивается специальное устройство, либо в само зарядное устройство могут добавить маленький компьютер.

Ранее эксперты рассказали, как хакеры крадут персональные данные и деньги россиян. Письма и смс-сообщениями с вирусами — основные способы краж персональных данных и денег россиян, сообщили эксперты ряда компаний, занимающихся информационной безопасностью.

Специалист компании Positive Technologies Ярослав Бабин отметил, что фишинг является «самым надежным методом заражения личных ПК и мобильных устройств». По его словам, до 27% россиян переходят по пересылаемым фишинговым ссылкам.

Злоумышленники используют фишинг для взлома персональных компьютеров и кражи через них денег, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Кроме того, хакеры зачастую используют вирусы-шифровальщики, которые, попадая в устройство, шифруют все данные и требуют выкуп.

Многие вирусы также попадают в мобильные устройства. По словам эксперта, во второй половине прошлого года произошел всплеск атак через смс. Так, россиянам предлагалось пройти по ссылке, а затем скачать файл. При установке выдавался запрос на использование специальных возможностей. При одобрении операции вредоносный вирус начинал действовать — крал деньги с привязанной к номеру телефона банковской карты и даже извлекал коды из сообщений.

Сергей Никитин из Group-IB обратил внимание еще на одну угрозу — Android-трояны, которые зачастую используют хакеры.