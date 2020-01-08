В посольстве Украины исключили версию теракта в крушении самолета в Иране

Тегеран, 8 января. Версия террористического акта в отношении потерпевшего крушение в Иране пассажирского лайнера на данном этапе не рассматривается. Об этом сообщило в среду посольство Украины в Иране.

В дипломатической миссии подчеркнули, что воздушное судно разбилось по причине проблем с двигателем.

«Сейчас версия теракта исключается», — следует из сообщения.

Украинский пассажирский лайнер Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), направлявшийся в Киев, разбился буквально через две минуты после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни.

Как сообщает Министерство авиации Ирана, на борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Официальный представитель воздушной гавани заявил, что предварительной причиной трагедии стало возгорание двигателя.