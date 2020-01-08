Сенатор Джабаров предупредил о риске ядерной войны между США и Ираном

Москва, 8 января. Взаимные ракетные удары по иранским и американским базам могут привести к «полномасштабной войне в регионе», считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — сказал Джабаров в комментарии РИА Новости.

По мнению сенатора, если ущерб, нанесенный Ираном американским авиабазам 8 января, будет серьезным, США не могут не ответить.

«Чтобы предотвратить усиление напряженности на Ближнем Востоке, необходимо созывать Совет безопасности ООН», — добавил политик.

Ранее 8 января Корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США в Ираке были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».