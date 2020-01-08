Косачев призвал не спешить с выводами в связи с крушением украинского самолета в Иране

Москва, 8 января. Делать поспешных выводов в связи с крушением украинского пассажирского самолета в Иране не стоит, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя», — написал Косачев.

По его словам, посольство РФ в настоящее время выясняет, были ли на борту россияне. Константин Косачев выразил соболезнования семьям и родственникам погибших.

«Скорбим вместе с народом Украины», — отметил сенатор.

Ранее глава Управления ЧС Ирана сообщил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение украинского лайнера у тегеранского аэропорта были иранцами.

Лайнер Boeing-737 украинского авиаперевозчика потерпел крушение рядом с аэропортом в Тегеране. Об этом пишет «Царьград». Самолет, на борту которого было 180 человек, направлялся в Киев. По информации Министерства авиации Ирана, все погибли. Иранские службы спасения нашли бортовой самописец самолета в окрестностях иранской столицы, его передали правоохранительным органам страны. В издании Al-Hadath говорится, что украинский самолет мог быть случайно сбит иранскими системами противовоздушной обороны, однако официального подтверждения этому нет, пишет «Газета.ru».