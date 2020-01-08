В Кемерово водителя приговорили к заключению за нетрезвое вождение

Кемерово, 8 января. Кемеровский автолюбитель проведет семь месяцев в тюрьме за нетрезвое вождение. Обвинительный приговор вынес Рудничный районный суд Кемерово. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные правонарушения.

Отмечается, что осужденного задержали летом. Правоохранители после непродолжительной погони остановили ВАЗ, который хаотично двигался по дороге. Инспекторы установили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что кемеровчанин уже неоднократно привлекался к ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав, передает «Газета Кемерова».

Мужчина будет отбывать семимесячный срок в колонии-поселении, а также лишится права управления автомобилем на два с половиной года.

Ранее сообщалось, что в Самарской области полицейский бросился в погоню за нетрезвым мотоциклистом, перевозившим подростка. Водитель был привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на десять суток, передает Пятый канал.

Кроме того, в Италии пьяный водитель совершил наезд на немецких туристов, которые отдыхали на горнолыжном курорте Лутаго. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 11 пострадали, сообщает Газета.Ru.