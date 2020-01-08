Косачев призвал США сконцентрироваться на словах Ирана об окончании симметричного ответа

Москва, 8 января. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что Вашингтон сконцентрируется не на ракетной атаке Ирана по американским базам в Ираке, а на официальном заявлении Тегерана об окончании симметричного ответа.

«Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершен», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Косачева, в настоящее время возник шанс прекратить круг обоюдного насилия и перейти к решению ситуации в политической плоскости.

Он также обратил внимание на то, что иранский авиационный удар «оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде».

Как сообщала «Газета.Ru», по словам официального представителя военного ведомства США Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по двум используемым американцами военным объектам. Согласно опубликованным данным, обстрелу подверглись база «Айн-эль-Асад» и аэропорт Эрбиля.

Накануне высший совет национальной безопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.