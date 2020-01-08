Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране украинского самолета были иранцами

Тегеран, 8 января. Большинство пассажиров потерпевшего крушение украинского лайнера у тегеранского аэропорта были иранцами. Об этом сообщил глава Управления ЧС Ирана.

По его словам, причина крушения самолета техногенная, «никакой другой причины нет». Посольство России в Иране проинформировало, что на борту разбившегося самолета не было работников стройплощадки АЭС «Бушер».

Украинский пассажирский лайнер Boeing-737 рухнул после вылета из аэропорта в Тегеране. По информации министерства авиации Ирана, на борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Они все погибли, передает «Газета.ru». Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала трагедию с украинским пассажирским самолетом в Иране, отметив, что она могла произойти не случайно. По словам Поклонской, на фоне последних событий, которые происходят на Ближнем Востоке, крушение самолета «наводит на очень страшные мысли: что не просто были технические неисправности».

Ранее сообщалось, что видео с места крушения пассажирского лайнера Boeing-737 возле тегеранского аэропорта появилось в Сети. На кадрах видны обломки украинского самолета.