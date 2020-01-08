Онищенко попросил студентов «не гробить сердце» энергетиками

Москва, 8 января. Злоупотребление энергетиками во время подготовки к сессии — это самое настоящее безобразие, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Он призвал студентов отказаться от таких напитков и не «гробить свое здоровье и сердце».

«Мы тоже были студентами, но, слава богу, тогда этого яда не было. По-разному люди готовились к экзамену, кто-то крепкий чай пил», — сказал политик в комментарии ТАСС.

По мнению Онищенко, к экзаменам следует готовиться более равномерно. Он подчеркнул, что лучше получить оценку на один балл ниже, чем более высокую отметку, но ценой необратимых последствий для здоровья.

Ранее «Газета.ру» сообщала о продуктах, которые вызывают старение. В список попали и энергетики. Помимо того, что они ухудшают состояние кожи лица и портят эмаль, эти напитки еще приводят к аритмии.

Отметим, что для подрастающего организма вред энергетических напитков огромен, а главная угроза — это стопроцентное привыкание и сильная зависимость, которая ничем не отличается от алкогольной или наркотической.