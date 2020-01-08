Поклонская назвала свою версию крушения украинского самолета в Иране

Москва, 8 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала трагедию с украинским пассажирским самолетом в Иране, отметив, что она могла произойти не случайно.

По ее словам, на фоне последних событий, которые происходят на Ближнем Востоке, крушение самолета «наводит на очень страшные мысли: что не просто были технические неисправности».

«Что может быть другая причина — возможно, крушение подстроили специально. В нашем современном мире человека ничего не останавливают. Эти войны и конфликты используются для того, чтобы занять место мирового гегемона. И никто не считается с жизнями людей, готовы на подлые инсценировки», — сказала Поклонская в беседе с корреспондентом Kp.ru.

Депутат Госдумы отметила, что не считает крушение самолета стопроцентным преступлением, однако эта трагедия наводит на определенные мысли. Поклонская напомнила об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в ночь на 3 января в результате атаки США.

«Если верить соцсетям, он падал, как горящая точка. Есть провокаторы, которым нужно разжечь войну на Ближнем Востоке. Кто это сделал — предстоит разобраться», — прокомментировала Поклонская падение украинского самолета, выразив соболезнования всей Украине.

Случившееся собеседница издания назвала большой трагедий, которая унесла десятки человеческих жизней. Она подчеркнула, что крушение самолета — общая трагедия.

Украинский пассажирский лайнер Boeing-737, направлявшийся в Киев, рухнул практически сразу после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. Как сообщает министерство авиации Ирана, на борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом пишет «Газета.ru». Официальный представитель аэропорта заявил, что предварительной причиной трагедии стало возгорание двигателя.

Ранее сообщалось, что Красный Полумесяц в своем микроблоге в Twitter разместил фотографии с места крушения украинского лайнера.