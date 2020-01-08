Спасатели нашли черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Тегеран, 8 января. Иранские службы спасения нашли бортовой самописец воздушного лайнера Boeing-737 компании «Международные украинские авиалинии» (МАУ), разбившегося в среду в Тегеране. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

По имеющимся данным, черный ящик удалось обнаружить в окрестностях иранской столицы, в настоящее время его передали правоохранительным органам страны.

Как сообщала ранее в среду «Газета.Ru», Boeing-737 разбился сразу после взлета в аэропорту Тегерана. На борту судна находилось 167 человек — никто не выжил.