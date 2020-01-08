Огонь охватил торговый комплекс под Новосибирском

Новосибирск, 8 января. Торговый комплекс горит в городе Искитим Новосибирской области, сообщает региональное МЧС.

Сообщается, что информация о возгорании в ТК «Центральный» начала поступать в 10.40 (6.40 по московскому времени). Первые группы пожарных были на месте уже через две минуты.

Как сообщают в местном МЧС, было плотное задымление на втором этаже. Из одноэтажного здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших в результате возгорания нет.

По данным МЧС, площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м. На данный момент на месте работают 34 пожарных и 10 единиц спецтехники. В экстренных службах подчеркивают, что угроза распространения огня на другие здания ликвидирована.